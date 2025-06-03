Також передбачені штрафи, заборона на професійну діяльність до 15 років, конфіскація майна.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначає, що 254 народних депутати проголосували за основу за законопроєкт з реєстраційним номером 12406, яким встановлюєтся відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Железняк зазначає, що законопроєктом передбачена кримінальна відповідальність за порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових.

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"Встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення. Покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2-10 років", - написав нардеп.

За його словами, запроваджується також вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень.

Також передбачене обов’язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна.

Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи.

Законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний номер 12406) був внесений президентом України Володимиром Зеленським до парламенту України у січні 2025 року.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що Закон України "Про санкції" передбачає обов’язковість виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введених в дію Указом президента України, після набрання ними чинності, проте наразі жодні норми законодавства України не містять положень про відповідальність за їх порушення.

Санкції в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 травні 2025 року президент України Володимир Зеленський пояснив рішення ухвалене в той день про застосування санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб.

Були затверджені відповідні рішення про кілька нових пакетів. Перший - це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів.

Другий пакет санкцій тоді - 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в нашому Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.

Водночас, третій санкційний пакет - це 9 обмежувальні заходи проти осіб. З них 7 мають громадянство України, але повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні.

Зеленський запроваджував обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича, соціолога Костянтина Бондаренка, блогера Мирослава Олешка, Олексія Азарова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова), генерального директора російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексія Ліхачова та інших осіб.

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