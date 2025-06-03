Уперше гру показали ще 2020 року.

Студія IO Interactive, яка розробила серію Hitman, розкрила назву свого нового проєкту за всесвітом Джеймса Бонда - 007: First Light. Про це стало відомо з першого твіту на офіційній сторінці гри.

Розробку ведуть уже понад п'ять років, гру було анонсовано ще 2020 року. Відтоді інформації про проєкт було небагато, хоча в жовтні 2023 року генеральний директор IO Interactive заявив, що виробництво йде приголомшливо добре.

У твіті сказано, що "інформація про завдання вже на підході", також розробники обіцяють більше подробиць уже цього тижня. З великою часткою ймовірності презентація гри відбудеться на Summer Game Fest, який стартує вже цього тижня.

Відео дня

Поки що незрозуміло, хто стане Агентом 007: якийсь актор з оригінальних картин, або ж новий Бонд, повністю створений IO Interactive. У будь-якому разі, раніше студія заявляла, що це буде оригінальна історія, не заснована на жодному з фільмів.

Раніше ми розповідали, що на цьому ж Summer Game Fest Capcom може анонсувати Resident Evil 9. Крім того, можливо, Ubisoft нарешті покаже нові матеріали щодо ремейку Prince of Persia: The Sands of Time.

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