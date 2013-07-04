Радник Януковича проситиме Тягнибока вплинути на своїх депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час VIII щорічної конференції малих міст України.

«Я як голова Координаційної ради при Президентові України з питань розвитку громадянського суспільства маю намір надіслати Тягнибоку листа, щоб він розібрався зі своїми депутатами місцевого рівня і провів відповідну роботу», - зазначила Ставнійчук.

За її словами, у Тернопільській облраді не приймаються програми, тому що опозиційні депутати, зокрема, представники ВО "Свобода", блокують роботу ради. "У Львові якось "Свобода" спромоглася проголосувати за відповідні рішення. Значить, це не є програма партії в цілому, а це проблема з місцевими депутатами", - переконана Ставнійчук.

Як повідомляв УНІАН, з грудня минулого року не відбуваються сесії Тернопільської обласної ради через відсутність кворуму. Проведення сесій блокують представники опозиційних сил, здебільшого ВО “Свобода” на знак протесту проти того, що ТВК за два роки досі не ввела 19 нових депутатів.

11 лютого Центрвиборчком розпустив попередню обласну ТВК як бездіяльну, оскільки впродовж двох років не було введено нових депутатів облради. Замість неї 13 лютого було створено нову ТВК. До 18 лютого ЦВК зобов’язувала нову ТВК ввести нових депутатів.

До складу ТВК увійшли 17 осіб. З них більше половини голосів – 9 – мають представники Партії регіонів, Народної партії та КПУ. Вони не приходять на засідання ТВК, блокуючи роботу комісії.

Як наслідок через блокування ТВК і сесій облради досі не прийнято бюджет області на 2013 рік.