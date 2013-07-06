УДАР: Влада отримала повний контроль над ЦВК

У партії "УДАР" пов'язують обрання Михайла Охендовського головою ЦВК із бажанням влади втілити будь-якими способами обрання президента Віктора Януковича на другий термін, сказано у заяві партії, переданій УНІАН.

«Оскільки таке секретне засідання і голосування за нового голову Центрвиборчкому у суботу свідчить про отримання владою повного контролю над ЦВК», - стверджується у заяві.

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"Спочатку у порушення законів, регламенту і процедури голосування провладні фракції в парламенті здійснюють кадрові зміни в складі Центрвиборчкому», - наголошується у заяві «УДАРу». - «Тепер по гарячих слідах ЦВК обирає свого голову з однієї кандидатури - Михайла Охендовського, який у 2007 увійшов до складу Центрвиборчкому за квотою Партії регіонів».

«Тим самим влада вже сьогодні ставить під питання прозорість та дотримання законності на майбутніх виборах Президента та легітимність їхніх результатів», - сказано у документі.

Як повідомляв УНІАН, обрання Охендовського головою ЦВК відбулося шляхом таємного голосування. За його кандидатуру віддали голоси 11 членів Центрвиборчкому з 14 присутніх. Член ЦВК Ігор Жиденко перебуває у відпустці.

За результатами голосування 2 бюлетені були визнані недійсними, оскільки не мали жодної відмітки.

Ще в одному бюлетені була поставлена відмітка навпроти графи “не підтримую жодного кандидата”.