Азаров розповів, що робити міністрам, поки депутати відпочивають

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Пленарні засідання Верховної Ради за регламентом відновляться у вересні. За час парламентських канікул Кабінет Міністрів повинен підготувати до розгляду в парламенті низку законодавчих актів, спрямованих на структурні перетворення в економіці і соціальній сфері, на європейську інтеграцію України", - сказав Азаров.

Він наголосив, що пріоритетним завданням уряду залишається прийняття законопроектів, пов’язаних з удосконаленням виборчого законодавства, реформуванням системи правосуддя та правоохоронних органів, а також законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією та поліпшення бізнес-клімату в нашій країні. Чимало з цих законопроектів вже узгоджено з європейськими інституціями, зокрема з Венеціанською комісією та Європейською комісією. Після остаточного опрацювання вони будуть внесені до Верховної Ради і, сподіваюсь, будуть ухвалені парламентом у вересні-жовтні, до Вільнюського саміту.

Крім того, Азаров зазначив, що уряд розраховує також на прийняття вже на початку наступної, третьої, сесії Верховної Ради, низки законопроектів, спрямованих на розвиток підприємництва та залучення іноземних інвестицій. Йдеться, зокрема, про законопроекти: «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій»; «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів.

"Вимагаю від усіх керівників міністерств і відомств, які є відповідальними за підготовку першочергових законопроектів: супроводжувати їх потрібно безперервно. Навіть під час парламентських канікул. Залучайте до цієї справи громадськість і пресу, щоб громадська думка, інтереси суспільства були головним аргументом у законодавчій діяльності, а не політичні амбіції", - наголосив прем'єр.