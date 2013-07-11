Юлію Тимошенко нагородять медаллю

Сьогодні у Барселоні (Іспанія) відбудеться церемонія нагородження колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко медаллю Мануеля Карраско Формігуера за внесок у захист демократії, свободи та боротьбу за відновлення верховенства права в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт Тимошенко.

У церемонії, яку проводить політична партія Іспанії Уніо Демократіка де Каталунія, братимуть участь дочка екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко та заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря.

Медаль Мануеля Карраско Формігуера, яка є найвищою відзнакою партії Уніо Демократіка де Каталунія за захист демократичних цінностей, отримували колишній Президент Чехії Вацлав Гавел (2007 рік), президент Європейського парламенту Ганс-Герт Пьоттерінг (2008) та інші.

Як відомо, в основі партії Уніо Демократіка де Каталунія, яку було утворено у 1931 році, лежить ідеологія гуманізму та християнської демократії. Видатного члена партії, борця за свободу і демократію Мануеля Карраско Формігуера було страчено за наказом диктатора Франко в результаті сфабрикованого процесу. Цей рік проходить під знаком Мануеля Карраско Формігуера, оскільки партія відзначає 75-ті роковини з дня його загибелі.