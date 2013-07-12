Сьогодні комісія МВС оприлюднить результати перевірки у Врадіївці
06:58, 12 липня 2013Політика
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Сьогодні комісія центрального апарату МВС України оприлюднить результати службової перевірки діяльності працівників міліції Врадіївки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», про це лідеру партії Віталію Кличку сказав т.в.о. начальника Управління МВС у Миколаївській області Сергій Поготов.
За його словами, комісія отримала 94 заяви від місцевих жителів про дії правоохоронців, які люди вважають протиправними.
Кличко поцікавився у прокурора Миколаївської області Андрія Курися, хто із трьох підозрюваних у згвалтуванні жительки Врадіївки Ірини Крашкової сьогодні співпрацює зі слідством. Курись у відповідь послався на таємницю слідства.
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