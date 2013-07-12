Міліція запевняє, що під Святошинським РУ вже все тихо
22:41, 12 липня 2013Політика
863 0
У столичній міліції заперечують інформацію представників окремих громадських організацій про те, що до Святошинського райуправління стягнуто кількасот бійців "Беркуту", які застосовують до громадян сльозогінний газ і спецзасоби.
Місце подій удень / Фото: ТСН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ МВД в місті Києві, станом на 22.25 ситуація стабілізувалася. Громадяни, які намагалися у незаконний спосіб ввійти до будівлі райуправління, повалили три металеві секції огорожі, але були зупинені правоохоронцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter