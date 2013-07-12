Міліція запевняє, що під Святошинським РУ вже все тихо

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ МВД в місті Києві, станом на 22.25 ситуація стабілізувалася. Громадяни, які намагалися у незаконний спосіб ввійти до будівлі райуправління, повалили три металеві секції огорожі, але були зупинені правоохоронцями.