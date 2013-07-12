Міліція запевняє, що під Святошинським РУ вже все тихо

22:41, 12 липня 2013
Політика
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У столичній міліції заперечують інформацію представників окремих громадських організацій про те, що до Святошинського райуправління стягнуто кількасот бійців "Беркуту", які застосовують до громадян сльозогінний газ і спецзасоби.

Місце подій удень / Фото: ТСН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ МВД в місті Києві, станом на 22.25 ситуація стабілізувалася. Громадяни, які намагалися у незаконний спосіб ввійти до будівлі райуправління, повалили три металеві секції огорожі, але були зупинені правоохоронцями.

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