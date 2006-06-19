Ющенко зробить сьогодні вибір

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що винятково від Президента України Віктора ЮЩЕНКА зараз залежить, якою буде парламентська коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам на прес-конференції.

За її словами, їй відомо, що сьогодні перед Президентом поклали два варіанти угоди про парламентську коаліцію: один – про помаранчеву коаліцію, інший – коаліцію «Нашої України з Партією регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що за інформацією достовірного джерела з «Нашої України», ці дві угоди майже нічим не відрізняються.

За словами лідера БЮТ, сьогодні Президент має зробити свій вибір. Вона також додала, що на 12.00 була запланована зустріч представників «Нашої України», БЮТ та СПУ з Президентом, однак ця зустріч не відбулась.

«Президент несе повну відповідальність за створення коаліції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.