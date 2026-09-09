Винищувач п'ятого покоління для Люфтваффе здійснив перший політ (фото)

У 2022 році ФРН замовила 35 винищувачів F-35A на суму понад 8 мільярдів доларів.

У вівторок, 8 вересня, перший винищувач F-35A Lightning II для Повітряних сил Німеччини (Люфтваффе) здійснив свій перший політ із виробничого комплексу Lockheed Martin у техаському Форт-Ворті. Про це повідомив The Aviationist.

Цю подію можна без перебільшення вважати історичною, адже Німеччина ніколи не мала винищувачів-"невидимок" п’ятого покоління. На оприлюднених фото можна бачити літак F-35A з бортовим номером 35+01 у забарвленні німецьких Повітряних сил.

За даними профільних авіаційних ЗМІ, у 2022 році Німеччина замовила 35 винищувачів F-35A на суму понад 8 мільярдів доларів. Ці літаки базуватимуться на авіабазі Бюхель із 2027 року, де наразі триває модернізація інфраструктури.

Відео дня

F-35A стане ключовим літаком Німеччини в межах натівської концепції ядерного стримування Nuclear Sharing. Він має замінити застарілі винищувачі-бомбардувальники Tornado IDS та виконуватиме роль носія ядерних бомб B61-12.

ФРН вже розглядає можливість у майбутньому збільшити кількість замовлених F-35A. У 2025 році німецькі ЗМІ повідомляли, що військові хочуть збільшити флот до 50 літаків, закупивши ще 15 F-35.

Винищувач F-35 – довідка

F-35 Lightning II – це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління з технологією стелс, розроблений американською компанією Lockheed Martin.

Існує три головні версії літака – базовий F-35A, F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою і палубний F-35C для флоту США. F-35 – наймасовіший винищувач п’ятого покоління в історії. За всі роки було побудовано понад 1300 таких машин різних модифікацій.

F-35 може нести широкий спектр сучасного високоточного озброєння класів "повітря-повітря" та "повітря-земля" – як у внутрішніх відсіках (для збереження малозаметності), так і на зовнішніх вузлах підвіски.

Літаки-"невидимки" – інші новини

Сьогодні ФРН вже розмірковує над винищувачем шостого покоління, який переважатиме F-35.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина та Іспанія хочуть продовжити розробку перспективного європейського винищувача шостого покоління без участі Франції.

Компанія Airbus вже оголосила про намір створити нове промислове об’єднання Team Gen 6, яке зосередиться на подальшій роботі над винищувальною складовою програми FCAS (Future Combat Air System).

Альтернативою цій програмі для Німеччини може стати участь в ініціативі GCAP (Global Combat Air Programme), яку очолює Велика Британія.

Вас також можуть зацікавити новини: