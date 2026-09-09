Індія різко почала нарощувати видобуток вугілля: одна шахта може встановити світовий рекорд

Наступного року Gevra може стати найбільшою вугільною шахтою світу, випередивши США.

Індійська вуглевидобувна компанія Coal India проводить розширення шахти Gevra, після якого вона може стати найбільшою у світі, пише польське видання Energia.

Шахта Gevra розташована у центрально-східній частині Індії. Її заснували у 1981 році. Нині це найбільша відкрита вугільна шахта в країні. Управління нею здійснює South Eastern Coalfields Ltd. – дочірня компанія Coal India.

Цього року на Gevra мають видобути 56 млн тонн вугілля. Водночас уже у 2027 році річний видобуток планують збільшити до 63 млн тонн, повідомив генеральний директор South Eastern Coalfields Харіш Духан.

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Та на цьому компанія зупинятися не планує. Вона вже отримала дозвіл на подальше збільшення потужності шахти – до 70 млн тонн вугілля на рік. Масштаби видобутку Gevra можна оцінити у порівнянні з Польщею, де у 2025 році всі шахти разом видобули 42,8 млн тонн кам'яного вугілля.

Якщо плани щодо збільшення видобутку реалізують, уже наступного року Gevra може стати найбільшою вугільною шахтою світу та випередити нинішнього лідера – шахту Black Thunder у штаті Вайомінг, США. Її річний видобуток становить близько 61–62 млн тонн.

Індія послідовно нарощує видобуток вугілля. Щороку країна виробляє трохи більше 1 млрд тонн цього ресурсу, однак до 2030 року уряд планує збільшити показник до 1,58 млрд тонн. Близько 75% усього видобутку вугілля в Індії припадає на Coal India.

Видобуток корисних копалин у світі

Наприкінці 2025 року уряд Нарендри Моді схвалив план загальною вартістю 815 мільйонів доларів для стимулювання виробництва рідкісноземельних магнітів в Індії. Мета програми - подолання дефіциту магнітів та створення потужностей по виробництву 6000 метричних тонн на рік до 2029 року.

Минулого року США та Австралія підписали двосторонню угоду по рідкісноземельним металам, кидаючи виклик світовій монополії Китаю на критичні копалини. В рамках угоди обидві сторони інвестують по мільярду доларів в розробку родовищ на австралійському континенті.

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