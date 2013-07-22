Янукович привітав нового короля і згадав, як вони колись зустрічались (фото)

Глава держави привітав Філіпа з нагоди вступу на престол у день національного свята Королівства Бельгія, повідомляє прес-служба президента.

«Із приємністю згадую нашу зустріч під час Вашого візиту до України на чолі економічної місії у листопаді 2010 року», - йдеться у привітанні Януковича.

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Президент висловив переконання, що конструктивні та дружні відносини між Україною та Бельгією і надалі будуть всебічно розвиватися та наповнюватися новими взаємовигідними проектами.

«Бажаю Вам, Ваша Величносте, міцного здоров’я і всіляких успіхів у важливих державних справах, а бельгійському народові – добра, злагоди та процвітання», - наголосив Глава держави.