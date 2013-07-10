ЄС і Україна підрахували вигоду від зони вільної торгвлі

Про це йдеться у матеріалах, напрацьованих Представництвом ЄС в Україні разом з Міністерством закордонних справ України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, які розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

За даними Мінекономразвитку, український аграрний сектор отримає найбільші переваги від зменшення ввізних мит: 330 млн євро для сільськогосподарської продукції та 53 млн євро для переробленої сільськогосподарської продукції.

Також відкриються нові можливості доступу до ринку Євросоюзу, а запровадження вищих стандартів виробництва продукції заохотять інвестиції, стимулюватимуть модернізацію сільського господарства та покращать умови праці.

На цю тему: У Єврокомісії переконують, що вільна торгівля з ЄС відкриє Україні вікно у світ

Окрім цього, Україна зменшить увізні мита на продукцію машинобудування та побутові пристрої на загальну суму до 75,2 млн. євро.

Передбачено деякі винятки для автомобілів, але загалом щодо транспортних засобів Україна скасує мита на суму 117,3 млн євро.

З моменту набуття угодою чинності буде лібералізовано торгівлю текстильними виробами. У цьому секторі економія експортерів України та ЄС становитиме приблизно 24,4 млн євро та 8,7 млн євро відповідно.

Водночас з метою за хисту української текстильної промисловості для торгівлі вживаним одягом (секонд-хендом) встановлюються спеціальні умови лібералізації. Зокрема, одночасно із поступовим (впродовж 5 років) зниженням увізного мита запроваджуються вхідні ціни, які будуть встановлюватись у євро за кілограм чистої ваги.

На цю тему: Створення ЗВТ з ЄС збільшить приплив інвестицій в Україну - П'ятницький

Скасування Євросоюзом мит на імпорт продукції хімічної промисловості, за даними Мінекономрозвитку, означатиме для українських експортерів щорічну економію у 26,8 млн євро, тоді як економія європейських експортерів від скасування увізних мит Україною становитиме 64,3 млн євро.

Також у Мінекономрозвику підкреслюють, що ЗВТ з ЕС передбачає негайне скасування діючих увізних мит на більшість товарів (82,6% – Україна та 91,8% – ЄС).

Для решти встановлено перехідні періоди, а для легкових автомобілів та одягу, який був у використанні, передбачено застосування спеціальних захисних механізмів.

Для сільськогосподарської продукції з моменту тимчасового застосування Угоди з боку ЄС та її ратифікації Україною мита буде скасовано на 35,2% тарифних ліній Україною та 83,1% – Євросоюзом.

Що стосується решти товарів, то по 52% тарифних ліній Україна запроваджує перехідні періоди тривалістю від 1 до 7 років, на 9,8% – часткову лібералізацію та на 3,0% – безмитні тарифні квоти.

У свою чергу Європейський Союз встановлює перехідні періоди на 2,0% тарифних ліній (тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш чутливих товарах (14,9%) запропоновано доступ в рамках безмитних тарифних квот. Їх надано Україні по зернових, м’ясу свинини, яловичини та птиці, а також по деяких інших продуктах.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію у 2007 році, а про Зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду. Підписати угоду про асоціацію і ВСТ Україна і ЕС планують в листопаді 2013 р.