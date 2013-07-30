Адвокат Femen оскаржить рішення суду

За рішенням Оболонського районного суду Києва від 28 липня, фотокореспондента New York Times Дмитра Костюкова та активісток FEMEN Оксану Шачко, Олександру Шевченко та Яну Жданову зобов`язали сплатити штраф. Про це з посиланням на дані затриманих розповів фотограф Максим Поліщук, який вів зйомку під стінами суду.

Після судового засідання фотографа та активісток відпустили.

Сума штрафу для фотокора становить 136 грн за статтею 185 КУпАП «Злісна непокора законній вимозі працівника міліції». Учасниці руху, з гідно з протоколом, за статтею 173 КУпАП «Дрібне хуліганство», мають сплатити по 85 грн.

З таким рішенням незгодний адвокат FEMEN Ярослав Яценко. Як він розповів у коментарях «Телекритиці», нині готує заяву до апеляційного суду. Ще одну заву подаватиме до прокуратури, де оскаржуватиме неправомірність утримання в міліції учасниць руху та фотографа уночі, до початку судового засідання.

Як раніше наголошував адвокат:«Зазначу, що положення КУпАП про право міліції затримувати громадян на ніч до засідання суду вже давно скасовані, і зараз адміністративне затримання може тривати не більше 3 годин. Тобто, оболонська міліція зараз порушує закон».

За словами Яценка, під час розгляду справ у суді доказова база міліції повністю розвалилася. «Частина свідків подавала суперечливі дані, і не змогла впізнати ані учасниць FEMEN, ані Дмитра Костюкова. В той час як свідок із нашого боку спостерігала за затриманням із вікна будинку та детально описала перебіг подій», - розповів адвокат.

Яценко не згодний із тим, що затримані міліцією активістки та фотограф мають бути оштрафовані, оскільки їхні права було порушено. Як він розповів, напередодні, 27 липня, одягнені дівчата прямували разом із фотографом до таксі. Коли вони вийшли з під`їзду, на них напали 10-15 осіб. «Учасниць руху і Дмитра повалили на землю та били ногами. Фотографу розбили лоба - рану довелося зашивати, а Оксану Шачко били ногами по нирках. Після цього прибули дві міліцейські машини та у грубій формі затримали усіх чотирьох», - розповів Яценко.

Адвокат акцентує на тяжкості травм: зокрема, Шачко та Костюков, за його словами, провели по 5 годин у лікарні «швидкої допомоги».

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві розповсюдив повідомлення, що того дня, близько 17-ї години, патрульною службою Оболонського райуправління міліції за адресою: пр-т Оболонський, 39-А, було помічено трьох оголених дівчат та хлопця, який їх фотографував. На зауваження правоохоронців вони не відреагували. Всіх чотирьох було доставлено до Оболонського райуправління. На дівчат складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП: «Дрібне хуліганство», а на їх супутника – за статтею 185 КУпАП: «Злісна непокора законній вимозі працівника міліції».

Водночас рух FEMEN повідомив, що затримання сталося у момент, коли дівчата і фотограф виходили з будинку на акцію протесту щодо урочистостей з нагоди 1025-річння хрещення Київської Русі.