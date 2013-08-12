Голова КС Овчаренко заявив, що спокійно ставиться до натяків на залежність від влади

11:53, 12 серпня 2013
Політика
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Новий голова Конституційного Суду В’ячеслав Овчаренко не переймається публікаціями в ЗМІ, де стверджується, що він є ставлеником чинної влади.

Чинний голова КС В’ячеслав Овчаренко

Про це Овчаренко заявив в інтерв’ю виданню Закон і Бізнес.

"Натяки тому й залишаються натяками, що не мають під собою будь-якого підґрунтя. На посаду судді КС мене призначила Верховна Рада ще у 2006 році. З того часу я сумлінно виконував свої обов’язки", - сказав голова КС.

Також він висловив свій погляд на проблему незалежності та неупередженості судової влади.

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"Незалежність судової влади, відсутність тиску на судові органи з будь-чийого боку не залежить повною мірою від способу їх формування. Це є ознакою високого рівня політичної культури в державі, готовністю кожного політика, посадовця, кожного громадянина неухильно дотримуватися приписів Конституції та законів, навіть (і особливо!) у випадках, коли йдеться про корпоративні інтереси", - заявив Овчаренко.

Нагадаємо, 18 липня 2013 року на спеціальному пленарному засіданні КС відповідно до статті 148 Конституції України і статті 20 Закону України „Про Конституційний суд України“ відбулися вибори голови Конституційного суду України, на яких перемогу здобув вихідець із Єнакієвого, суддя В’ячеслав Овчаренко.

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