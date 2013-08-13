Генпрокурор США запропонував пом'якшити покарання за наркотики

Відтепер федеральні прокурори не будуть домагатися тюремних термінів для людей, спійманих з невеликою кількістю наркотиків. Як покарання їх відправлятимуть на обов'язкові роботи і лікування від залежності. Пом'якшений підхід, однак, не буде поширюватися на порушників закону з числа учасників кримінальних об'єднань, картелів і банд, повідомляє «Лента.ру».

«Найширше поширення тюремного ув'язнення (в якості міри покарання) і неефективно, і невигідно. Тільки в 2010 році ми витратили на ці цілі більше $80 млрд. Моральні та гуманітарні втрати підрахувати неможливо», - заявив Холдер, представляючи свій план.

Основною метою реформи, представленої генеральним прокурором, є скасування так званих «обов'язкових мінімальних термінів», введених в 1980-х роках у якості одного із заходів по боротьбі з розповсюдженням наркотиків. Ця міра була спрямована на те, щоб жодна людина, ліпший поліції з певною кількістю наркотиків (наприклад, з 5 грамами крека), не міг уникнути в'язниці.

У результаті, з початку 1980-х кількість ув'язнених в американських в'язницях зросла майже на 800%, причому майже половина з них відбувають терміни за злочини, пов'язані з наркотиками.

Холдер також розпорядився, щоб його підлеглі вжили заходів по боротьбі з «расовою нерівністю» серед ув'язнених, що відбувають терміни за наркотики. Статистика показує, що чорношкірі злочинці потрапляють до в'язниці частіше і на більш тривалі терміни, ніж білі.

Одночасно з цим генпрокурор США заявив, що буде розроблена програма помилувань для літніх і хворих ув'язнених, ув'язнених, які відбувають терміни за злочини, не пов'язані з насильством, а також для тих, хто відсидів майже весь термін.

Пояснюючи своє рішення, Холдер заявив, що сподівається на швидке скорочення кількості ув'язнених, яких зараз налічується більше півтора мільйона. У США сидить 25% від загальної чисельності ув'язнених світу, хоча в країні проживає лише 5% населення Землі.

При цьому треба враховувати, що у федеральних в'язницях, куди людей відправляють підлеглі Холдера, міститься лише близько 220 тисяч осіб. Інші сидять у в'язницях різних штатів, де працюють місцеві прокурори.