"Прикутому" активісту пояснили права та оголосили хуліганом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Житомирі повідомив журналістам т. в. о. начальника УМВС України у Житомирській області Василь Дячук.

Коментуючи на прохання УНІАН ситуацію із житомирським активістом «Демократичного альянсу» Фурлетом, який вчора на кілька годин прикував себе ланцюгом до батареї опалення на знак протесту щодо діяльності працівників Державної міграційної служби, Дячук розповів, що Фурлет мав рішення суду, яким ДМС зобов’язали видати хлопцю паспорт, однак процедуру його видачі чітко не прописали.

Дячук також запевнив журналістів, що Фурлет мав заплатити, згідно правилам, невеличкий штраф і це унеможливило б виникнення конфлікту.

«Натомість у судовому рішенні про це не написали», - зазначив Дячук.

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Він додав, що на даний час міліція провела роз’яснювальну роботу з Фурлетом , аби уникнути у майбутньому конфліктних ситуацій навколо отримання активістом закордонного паспорту.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у Житомирському обласному управлінні Державної міграційної служби активіст «Демократичного альянсу» Іван Фурлет прикував себе ланцюгом до батареї опалення на знак протесту щодо діяльності працівників Державної міграційної служби, але під вечір припинив цю акцію після зустрічі з представником прокуратури Житомира. Фурлет зазначив, що представник прокуратури пообіцяв посприяти у задоволенні його вимог.

Як відомо, Фурлет довів у суді першої інстанції, що оформлення та видача закордонного паспорта в Україні коштує 170 грн, а не 370, як зазначається на сайті Державної міграційної служби. Після того, як Фурлет виграв суд першої інстанції, 8 серпня цього року своєю постановою Житомирський апеляційний адміністративний суд зобов’язав УДМС в Житомирській області повторно розглянути питання оформлення та видачі йому закордонного паспорту на підставі поданих ним документів.

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Тому 13 серпня він протестував проти затримки виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон і проти невмотивованих платежів.

Керівники Управління ДМС роз’яснили протестувальнику порядок проведення процедури отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та попередили його про відповідальність за грубе порушення громадського порядку та заваду нормальному функціонуванню відомства.

Також службовці УДМС звернулися до правоохоронців із відповідною заявою.

За цим зверненням інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ККУ за (хуліганство).