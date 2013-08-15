Азаров перенаправив гроші з агровиставки в Росії на ярмарки в Європі

Кабінет міністрів України перерозподілив кошти на агропромислові виставки, заплановані цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, про це йдеться в розпорядженні уряду «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету міністрів від 15 квітня 2013 року № 239», прийнятому на засіданні 14 серпня.

Так, кошти, що раніше передбачалися на підготовку та участь України у щорічній російській агропромисловій виставці «Золота осінь - 2013», будуть перерозподілені для забезпечення участі України у міжнародній виставці-ярмарку «Зелений тиждень – 2014» (Німеччина) та 82-му Ізмірському міжнародному ярмарку (Туреччина).

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“Українські підприємства агропромислового комплексу, крім виставки «Золота осінь - 2013”, також щороку беруть участь у ще близько 5 виставкових заходах у Росії. Отже, прийняття такого розпорядження Кабінету міністрів дасть змогу більш повно представити український агросектор на міжнародному рівні під час роботи «Зеленого тижня – 2014» та Ізмірського міжнародного ярмарку”, - зазначається в повідомленні.