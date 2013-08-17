У Києві вимагали випустити активістів (фото)

В ході акції «Сидять не ті», юрист Дмитро Гузій заявив, що затримання активістів та суд відбулися з кричущими порушеннями, а покарання - не відповідним діям активістам, повідомляє прес-служба ініціативи.

«На наш погляд, санкція щодо притягнення до відповідальності є неспівмірною з тим, що громадські активісти - мешканці територіальної громади зайшли в приміщення свого представницького органу та намагалися з’ясувати, працює цей орган чи ні. У рішенні суду йдеться про те, що активіст нібито чинив «злісний опір міліції», - пояснив позицію мітингуючих адвокат.

У понеділок адвокати заарештованих планують подати апеляцію до Апеляційного суду міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція наполягає на призначенні виборів мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року і намагається запобігти будь-яким спробам влади провести сесію.

16 серпня п’ятеро громадських активістів, серед яких Луценко і Соболєв, зайняли залу засідань Київради на Хрещатику, 36 з метою привернути увагу до “нелегітимності засідання”, що заплановане на понеділок, 19 серпня.

Пізніше у міліції інформували, що активістів затримано і доставлено до Шевченківського райуправління міліції для складання адмінпротоколів.

Ввечері стало відомо, що Луценко та Соболєв отримали по 5 діб адмінарешту.