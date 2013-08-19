Яценюк заявив про причетність Клюєва до побиття "людей і депутатів" біля Київради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у інтерв’ю в ефірі 5 каналу.

«Так завжди у житті є: що міністр внутрішніх справ буде відповідати, чому сьогодні міліція била людей і депутатів, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв буде відповідати, чому він виконує незаконні вказівки Президента України Віктора Януковича і керує цим усім побиттям і «тітушками», - сказав він.

Водночас, на уточнююче запитання журналіста, чи має Яценюк відповідні факти стосовно Клюєва, голова фракції «Батьківщина» відповів: «Ви правильно зрозумійте, звичайно що є. Підпис особистий під цим складно знайти. Але вся інформація, яка доходить до мене, - це інформація, в першу чергу, з правоохоронної системи, там ще залишилися чесні офіцери», - відзначив Яценюк.

Крім того, Яценюк нагадав, що «Батьківщина» звернулася до генпрокурора України Віктора Пшонки із вимогою «порушити кримінальні справи по відношенню до вищих посадових осіб правоохоронної системи».

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«Це роль міністра Захарченка, це роль секретаря РНБО Клюєва, це роль Віктора Януковича – чи причетний він до цього і в якій формі він причетний, це ті виконавці, які сьогодні були біля Київської міської ради, - вся міліція, яка фактично била депутатів і перешкоджала нашій діяльності», - сказав він.

При цьому Яценюк висловив переконання, що Пшонка «не буде боротися зі своїми соратниками». «Тільки папір цей (звернення до генпрокурора – УНІАН) не згорить. Прийде новий генеральний прокурор, а папір є. І новий генеральний прокурор за новим законом буде зобов’язаний розглянути ще раз цю кримінальну справу, навіть якщо вона буде незаконно закрита», - наголосив він.

Крім того, Яценюк відзначив, що сьогодні біля Київради побачив новий сценарій президентських виборів 2015 року. «Вони думають, що вони 500 чоловік «Беркута» і ще 500 чоловік внутрішніх військ... Ну, добре, вони спишуть їх: 5, 10, 15 тисяч – що вони таким чином захистять сфальшовані результати виборів 2015 року. Тобто, вони готуються до силового сценарію», - переконаний голова фракції «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв’язку із завершенням 2 червня ц. р. п’ятирічного терміну повноважень столичної ради.

Фракція «Батьківщина» вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки невідкладно розслідувати обставини побиття опозиційних народних депутатів сьогодні у приміщенні Київради.

Так, народні вимагають відкрити кримінальне провадження стосовно співробітників правоохоронних органів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України, та притягнути їх до відповідальності.

«Вважаємо, що такі дії співробітників міліції координувались найвищим керівництвом правоохоронних органів держави, у тому числі, міністром внутрішніх справ України Захарченком В.Ю. та секретарем Ради національної безпеки і оборони України Клюєвим А.П. за прямою вказівкою Президента України Януковича В.Ф.», - наголошується у зверненні.