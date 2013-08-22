Головне за день: огляд топ-новин

Ситуація на ринку зовнішніх позик для України погіршується

Ситуація на ринку зовнішніх запозичень погіршується, і вартість позик для України лише зростатиме, вважають опитані УНІАН експерти.

У Росії готові відмовитися від українського авіапрому

У Росії розглядають можливість повністю локалізувати на території країни випуск літаків Ан-124 «Руслан» і відмовитися від випуску Ан-70.

Два Януковичі й Ахметов очолили рейтинг найвпливовіших українців

Так, перша десятка рейтингу майже монополізована оточенням Януковича. Другим у списку йде Рінат Ахметов, який, хоча вже й не є депутатом парламенту, але зате володіє потужними активами - за даними видання, холдинг СКМ, що належить Ахметову, генерує Україні третину всієї валютної виручки.

У Донецьку скасували концерт до Дня шахтаря

У зв’язку з аварією у шахтоуправлінні «Покровське», в наслідок якої загинули два гірники, відмінено сьогоднішній концерт в межах урочистих зборів до Дня шахтаря у Донецьку.

ЗМІ: У Росії почали евакуацію з затопленого Хабаровська

Річка Амур поблизу російського Хабаровська піднялася на рівень вище 700 сантиметрів, спричинивши перші відселення людей з цього міста.

Уряд планує підписати з Росією угоду про "Руслани" восени

Підписання угоди про створення спільного українсько-російського підприємства з виробництва літака Ан-124 «Руслан» планується у вересні-жовтні 2013 року під час засідання українсько-російського комітету з питань економічної співпраці.

«Динамо» виграло у «Актобе» в першому матчі плей-офф відбору Ліги Європи

В Актобе (Казахстан) завершився перший матч раунду плей-офф кваліфікаційного турніру Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" виграло у "Актобе" з рахунком 3:2.

Путін пригрозив "вжити заходів" у разі асоціації України з Євросоюзом

"Якщо наші сусіди (Україна) підуть на істотну лібералізацію митного режиму з Євросоюзом, то на ринок України неминуче хлинуть товари вельми непогані за якістю і за ціною, але це призведе до того, що вони витискатимуть з власне українського ринку товари саме українського виробництва. Тоді країнам Митного союзу доведеться подумати про захисні заходи", - заявив Путін.