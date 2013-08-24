Кабмін пропонує звільнити Мінсоцполітики від судового збору

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що, починаючи з 2009 року, відбулися масові звернення громадян до судових органів з позовами щодо соціальних виплат до регіональних та місцевих органів соціального захисту населення (за цими судовими справами Мінсоцполітики зазвичай залучається як співвідповідач або третя особа).

На даний час судами прийнята значна кількість рішень на користь громадян на суму понад 2 млн грн, говориться у документі.

Водночас оскарження судових рішень потребує сплати судового збору, на що кошти ні органам соціального захисту населення, ні Міністерству соціальної політики не передбачені.

Пільги щодо сплати судового збору визначені статтею 5 Закону України „Про судовий збір”. Пунктом 20 цієї статті передбачено, що органи соціального захисту населення звільняються від сплати судового збору за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством.

Однак ця норма судами не застосовується у випадках, коли вищезазначені органи оскаржують судові рішення як відповідачі. Окрім цього, зазначена пільга також не застосовується при оскарженні судових ухвал, що виносяться під час розгляду справи, відзначається у пояснювальній записці.

Відповідно законопроектом пропонується пункт 20 частини першої статті 5 Закону України “Про судовий збір” викласти у редакції, згідно з якою від сплати судового збору звільняються: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та виконавчі органи міських рад з питань соціального захисту населення - у справах, пов’язаних з призначенням і виплатою фізичним особам всіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, виплат та доплат, установлених законодавством.