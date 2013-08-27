Лавринович анонсував розгляд скарг на суддів Тимошенко та Луценка
Вища рада юстиції розгляне звернення стосовно судді Родіона Кірєєва, який вів справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і судді Сергія Вовка, який вів справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Про це в інтерв'ю газеті КоммерсантЪ - Украина повідомив голова ВРЮ Олександр Лавринович.
Він відзначив, що незалежно від прізвища чи місця роботи судді ВРЮ розглядає всі звернення, що стосуються дисциплінарних порушень або порушення присяги судді.
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Відповідаючи на питання, чи притягатимуть до відповідальності суддів Кірєєва і Вовка, враховуючи, що Європейський суд із прав людини визнав неправомірним затримання, арешт і утримання під вартою Тимошенко і Луценка, Лавринович сказав: «У ВРЮ є звернення і за зазначеними вами суддями. Призначено перевірки, йде підготовка матеріалів до розгляду».
На питання, скільки може тривати цей процес, Лавринович відповів: «Оскільки кожне питання ретельно вивчається і потім колегіально і публічно обговорюється, підготовка питання вимагає часу. Залежно від складності такі перевірки у нас займають по кілька років. Є справи ще з 2004 року, а коли справа не дуже складна, то рішення може бути ухвалене впродовж року. Ця робота схожа на суддівську - без зіставлення висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів ВРЮ, доводів судді та обговорення рішення не може бути ухвалене».