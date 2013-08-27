Лавринович анонсував розгляд скарг на суддів Тимошенко та Луценка

Про це в інтерв'ю газеті КоммерсантЪ - Украина повідомив голова ВРЮ Олександр Лавринович.

Він відзначив, що незалежно від прізвища чи місця роботи судді ВРЮ розглядає всі звернення, що стосуються дисциплінарних порушень або порушення присяги судді.

На тему: Депутат вимагає покарання для судді, який заарештував Тимошенко

Відповідаючи на питання, чи притягатимуть до відповідальності суддів Кірєєва і Вовка, враховуючи, що Європейський суд із прав людини визнав неправомірним затримання, арешт і утримання під вартою Тимошенко і Луценка, Лавринович сказав: «У ВРЮ є звернення і за зазначеними вами суддями. Призначено перевірки, йде підготовка матеріалів до розгляду».

На питання, скільки може тривати цей процес, Лавринович відповів: «Оскільки кожне питання ретельно вивчається і потім колегіально і публічно обговорюється, підготовка питання вимагає часу. Залежно від складності такі перевірки у нас займають по кілька років. Є справи ще з 2004 року, а коли справа не дуже складна, то рішення може бути ухвалене впродовж року. Ця робота схожа на суддівську - без зіставлення висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів ВРЮ, доводів судді та обговорення рішення не може бути ухвалене».