Мельник може переховуватися в Росії - ЗМІ

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Як пише видання, в МВС поки не хочуть говорити, в якій країні переховується Мельник, але на прохання назвати хоча б першу букву з її назви, джерело сказало: "Країна на "Р", і це не Румунія".

Джерело також підтвердило припущення, що після заяви Захарченка екс-ректор може втекти.

У Центрі громадських зв'язків МВС від офіційних коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місце знаходження екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції в Україну