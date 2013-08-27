Мельник може переховуватися в Росії - ЗМІ
Екс-ректор податкової академії Петро Мельник може ховатися в Росії.
Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ.
Як пише видання, в МВС поки не хочуть говорити, в якій країні переховується Мельник, але на прохання назвати хоча б першу букву з її назви, джерело сказало: "Країна на "Р", і це не Румунія".
Джерело також підтвердило припущення, що після заяви Захарченка екс-ректор може втекти.
У Центрі громадських зв'язків МВС від офіційних коментарів відмовилися.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місце знаходження екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції в Україну