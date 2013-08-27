ОПОРА: ПР контролює 21 комітет Верховної Ради, опозиція - 7

Як повідомили УНІАН у Громадянській мережі ОПОРА, про це свідчать дані моніторингу, який здійснюється організацією після парламентських виборів 2012 року.

Всього у Верховній Раді VII скликання сформовано 29 комітетів. З них лише у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи збалансоване політичне представництво від опозиційних та провладних фракцій.

Найпопулярнішим серед парламентаріїв є Комітет з питань бюджету. До його складу увійшли 37 депутатів.

Непопулярними серед народних обранців є Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій. До їхньої роботи долучилися по 7 депутатів.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону «Про комітети Верховної Ради України», до складу кожного із комітетів може входити не менше 9 і не більше 30 депутатів.

«Отже, виникає питання щодо доцільності та легітимності роботи даних комітетів у діючому форматі»,- наголосили в ОПОРІ.

Аналіз виступів народних депутатів свідчить, що парламентська дискусія є доволі млявою. ОПОРА проаналізувала протоколи та стенограми засідань, які вдалось отримати в офіційному порядку. Три комітети незаконно приховують протоколи засідань: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітет з питань бюджету і Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР.

Найбільш активними під час обговорення законопроектів є члени Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Комітету з питань науки і освіти та Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій показник виступів депутатів.

На засіданнях решти комітетів дискусії щодо суспільно-важливих питань практично не відбуваються.

Враховуючи кількість виступів депутатів у співвідношенні до розміру фракції, дослідження показало, що найбільш активною фракцією у комітетах є «Свобода», середній показник кожного члена якої - 40,38%. Найменш активною є фракція Партії регіонів, на депутатів якої припадає 22,37% виступів. Активність позафракційних депутатів - 17,43%.

Крім того, ОПОРА констатує неналежне виконання вимог законодавства в частині інформування населення про діяльність комітетів через веб-сайт Верховної Ради. Аналогічне стосується інформаційної роботи комітетів, які мають право поширювати дані про свою діяльність через власні веб-сторінки, однак, цього не роблять. На виконання вимог закону 22 з 29 комітетів створили власні веб-сторінки. Однак лише три з них оприлюднюють на своїх сайтах трохи більше половини суспільно-важливої інформації. Йдеться про Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і Комітет з питань свободи слова та інформації.

Сайти решти комітетів ВР містять від 14% до 46% даних.

Найменше уваги на сайтах комітетів ВР приділяється висвітленню питань, які стосуються поточної законотворчої діяльності. Інформація про стадії розгляду законопроектів, рекомендації, експертні висновки до них і дати розгляду документів в інтернеті практично відсутні.

Найвищий показник присутності народних депутатів на засіданнях (94,17%) - у Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Найменш дисциплінованими є депутати Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. У відсотковому співвідношенні вони були присутні на 58,33% засідань.

За перших півроку роботи парламенту найкращий показник відвідуваності засідань комітетів мають члени фракції «Свобода» – 91,3%, КПУ - 81,9%, ВО «Батьківщина» – 79,1%, Партії регіонів – 78,2%, «УДАР» – 76,4%, позафракційних – 69,8%.

Шестеро депутатів не відвідали жодного засідання комітету, до складу якого входять. Лідерами за кількістю пропусків засідань є позафракційні Ігор Палиця, Павло Балога, Костянтин Жеваго, член фракції Партії регіонів Юрій Іванющенко, Віталій Ковальчук із партії «УДАР» та Петро Симоненко (КПУ).