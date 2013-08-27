Молодіжні організації закликали Януковича звільнити Тимошенко

Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) вимагає виконати рішення Європейського суду з прав людини та негайно звільнити екс-прем’єра Юлію Тимошенко, оскільки невиконання рішення ЄСПЛ та подальше перебування лідера опозиції за гратами перешкоджає процесу євроінтеграції України.

Про це йдеться у резолюції, ухваленій на Конгресі, який був присвячений питанню євроінтеграції України, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

У документі зазначається, що євроінтеграція - єдино правильна стратегія зовнішньої політики, а "Україна як європейська держава повинна долучитися до сім’ї європейських держав політично та ціннісно і здійснити усі необхідні заходи для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті у листопаді 2013 року, що не тільки посилить співпрацю між Україною та ЄС, а й продемонструє цивілізаційний вибір Української держави".

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У СКУМО також нагадали про заклики, зокрема, європейських та світових політиків, щодо “неприпустимості продовження політично мотивованого переслідування Тимошенко.

"Світовий конгрес українських молодіжних організацій закликає Президента України, як гаранта дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечити виконання всіх умов та зобов’язань з метою підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі", - йдеться у резолюції.

У прес-службі також наголошують, що СКУМО вимагає "негайно звільнити лідера опозиції Юлію Тимошенко та цим самим виконати критичну вимогу Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною у Вільнюсі в листопаді 2013 року".