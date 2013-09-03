У Хорватії сталися заворушення через кириличні написи (фото, відео)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Демонстранти протестують проти інформаційних табличок, написаних сербською мовою. Акції тривають вже два дні, в місті багато поліцейських, зазначає видання.

На відміну від учорашньої акції протесту, що вилилася в сутички з поліцією, сьогоднішня хода минула без інцидентів. Протестувальники намагалися зривати таблички з написами на сербській мові.

На тему: Хорватія вступила в ЄС

Один з організаторів акції протесту Драго Аджага повідомив учасникам мітингу, що на під'їзді до Вуковара поліція зупинила 28 автобусів, в яких були громадяни, що побажали підтримати протест.

Мер міста Желько Сабо закликав "не перетворювати Вуковар на Бейрут", нагадавши, що війна в Хорватії вже давно скінчилася. За оцінкою Сабо, за протестами стоїть націоналістична опозиційна партія "Хорватська демократична співдружність" ( ХДС), яка сподівається дестабілізувати уряд і повернутися до влади.

Протести у Вуковарі почалися в понеділок вранці після того, як влада встановила на державних установах таблички з назвами хорватською та сербською мовами. Незважаючи на те, що таблички перебували під охороною поліції, демонстрантам вдалося їх розбити молотками. Унаслідок сутичок четверо поліцейських і двоє демонстрантів отримали травми. Кілька людей було затримано.

Хвороблива реакція хорватів на установку знаків на сербській мові викликана пам'яттю про війну 1991-1995 років, а протести організувало об'єднання ветеранів бойових дій.

Влада Хорватії засудила насильство, нагадавши, що право використовувати кирилицю дає закон про захист прав національних меншин. Президент Іво Йосипович заявив, що громадяни мають право на мирні протести, однак Конституція і закони повинні виконуватися. "Ті, хто думає , що щось повинне мінятися, повинні висловлювати свої думки в рамках звичайної процедури, а не через насильство" , - сказав Йосипович.

Нагадаємо, в Хорватії наявна сильна тенденція до розведення близьких сербської та хорватської мов, які в часи Югославії було прийнято об'єднувати терміном "сербохорватська". Одна з основних відмінностей між ними - писемність. У Хорватії використовується місцевий різновид латиниці, а в Сербії - кирилиця.