Київ впровадить страхову медицину для незахищених киян

Першими, кого місто застрахує за бюджетні кошти, стануть афганці.

«У нинішній складній економічній ситуації важливо захистити соціально та підтримати найуразливіші категорії киян, тому ми прийняли рішення, за умови вашої згоди стати членами лікарняної каси, сплатити з міського бюджету членський внесок та всі подальші щомісячні платежі. Таким чином ви не витрачатимете жодних коштів, однак при необхідності будете забезпечені потрібними для повноцінного лікування ліками в умовах стаціонару», – зазначив Олександр Попов у вівторок, 3 вересня, під час презентації столичної моделі страхової медицини як компонента проекту «Картка киянина».

За словами голови КМДА, на виконання завдань Президента України Віктора Януковича з соціального захисту населення та Соціальних ініціатив голови держави місто впроваджує різноманітні механізми додаткового захисту вразливих верств населення. Зокрема, проводиться робота щодо запровадження місцевих соціальних ініціатив за допомогою благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м. Києва» стосовно забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення соціально незахищених верств населення, а саме породіль, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів війни, ветеранів-афганців тощо.

Новий проект, розроблений містом в рамках реалізації соціального проекту «Картка киянина», дозволить афганцям, а потім й іншим категоріям населення, отримувати у повному обсязі необхідні медикаменти, перебуваючи на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні, за рахунок каси.

Олександр Попов запропонував керівникам громадських організацій афганців обговорити на рівні районів озвучену ініціативу міської влади, донести до членів організацій необхідну інформацію. Як акцентував очільник міста, беручи участь у проекті, афганці і далі користуватимуться усіма гарантованими законом пільгами у галузі медичного забезпечення.