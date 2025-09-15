Значущі зміни в лінійці Apple приберегла на 20-річчя iPhone.

Інсайдер Instant Digital заявив у своєму блозі в Weibo, що від серії iPhone 18 точно не варто чекати інновацій. Оновлення буде мінорним, за аналогією зі смартфонами iPhone 16 проти iPhone 15.

Раніше ходили чутки, що Pro-моделі iPhone 2026 року зможуть похвалитися підекранними камерами. Однак, згідно зі свіжими даними, розраховувати на це точно не варто. Усе, що отримають покупці, це менший Dynamic Island із системою Face ID і селфі-камерою.

Значні зміни в лінійці iPhone припасли на 2027 рік до запуску лінійки iPhone 19. У 2027-му iPhone відсвяткує свій 20-річний ювілей і революційне нововведення буде якраз доречним.

У минулому Instant Digital точно передбачав деякі нововведення Apple (наприклад, систему охолодження iPhone 17 Pro з випарною камерою і жовтий колір iPhone 14), але частина чуток не підтверджувалася.

Тим на менш у 2026 році очікується поява дебютного складного смартфона Apple. За чутками, пристрій стане аналогом сучасних моделей Fold, отримає чотири камери та Touch ID. А відмінною рисою стане дисплей без складок.

Нагадаємо, до серії iPhone 17 увійшли чотири моделі: iPhone 17 з плавним дисплеєм 120 Гц, найтонший в історії iPhone Air, а також флагманські iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max з новим дизайном і в помаранчевому кольорі.

Журналісти The Verge розповідали, чому базова модель iPhone 17 може стати найкращим телефоном цього року для більшості людей.

