Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 16 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,15/41,18 грн/дол., а євро - 48,42/48,44 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 15 вересня подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро, в свою чергу, зріс на 10 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки – до 41,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 48,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

