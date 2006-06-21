Подробиці ”дерибану” посад в коаліції ”трійки”

В результаті створення помаранчевої коаліції БЮТ отримає 11 портфелів в уряді, "Наша Україна" – 8, а соціалісти – 4.

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело з посиланням на домовленості, досягнуті трійкою.

Зокрема, Тимошенко отримає в уряді 10 портфелів та посаду прем`єр-міністра, Соцпартія – 3 посади міністрів та посаду першого віце-прем`єра, "Наша Україна" – 8 посад міністрів, до числа яких входитиме віце-прем`єр з адміністративно-територіальної реформи.

Водночас посади міністрів закордонних справ та оборони залишаються у квоті президента.

За словами джерела, в першу чергу БЮТ візьме посаду прем`єра для Юлії Тимошенко, "Наша Україна" – посаду спікера для Юрія Єханурова, а Соцпартія - посаду першого віце-прем`єра, найвірогідніше, для Йосипа Вінського.

В другу чергу, БЮТ планує взяти посаду міністра фінансів, "Наша Україна" - посаду міністра внутрішніх справ, а Соцпартія - міністра транспорту.

В третю чергу БЮТ планує взяти міністра палива та енергетики, "Наша Україна" - міністра юстиції, СПУ – міністра промислової політики.

Останнє місце у своїй квоті Соцпартія планує заповнити міністром освіти. Про інші квоти, закріплені за БЮТ та "Нашою Україною", остаточної інформації немає.

У свою чергу представники БЮТ в середу перед початком засідання парламенту повідомили, що зранку члени фракції підписали проект коаліційної угоди.

Це зроблено вдруге, оскільки протягом останньої доби проект коаліційної угоди, узгоджений трійкою і підписаний БЮТ у вівторок, був дещо змінений.

Українська правда