Лук'янов пояснив, чому в Раді так багато "тушок"

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, заявив народний депутат Владислав Лук’янов, коментуючи заяви Юлії Тимошенко щодо походження парламентських тушок.

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«Тушки» з’являються лише в опозиційних фракціях. Це давня хвороба помаранчевих, яку вони не можуть вилікувати через корупцію у власній партійній верхівці», - зазначив політик.

За його словами, перед виборами партійні функціонери нинішньої опозиції продавали прохідні місця у своїх партійних списках або право балотуватися від своїх партій в округах. «Політики, які купують таке право, вважають себе вільними від зобов’язань перед партією, оскільки вже «оплатили» вхідний квиток до парламенту, і хочуть проводити самостійну політику. Ось у чому причина виходу депутатів із фракцій, а не якийсь міфічний тиск влади», - додав він.

«Якщо з ваших фракцій тікають люди, то не потрібно у цьому звинувачувати владу. Чому ви брали слабких і нестійких у списки? Хіба не знайшли кращих?» - зауважив Владислав Лук’янов, звертаючись до представників опозиції.

«Коли Партія регіонів була в опозиції, у нас не було «тушок»! У помаранчевих «тушки» - це правило. Так було після всіх виборів. У 2006 році Ющенко через масовий перехід депутатів оголосив перевибори. Але це не допомогло. Після виборів 2007 року депутати все одно залишали фракції БЮТ і «НУ-НС». Не вилікували цю хворобу і вибори-2012. І головна причина цього – корупція у партії та нелегальна торгівля місцями. Я здивований тим, що Юлія Тимошенко досі не зрозуміла цього правила: якщо ти продаєш місця у списку – ці люди тебе зрадять. І влада тут ні до чого», - резюмував він.