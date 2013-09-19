Міжнародна хутряна виставка FUR EXPO UKRAINE в Києві!

З 26 по 29 вересня 2013 р. в Києві у виставковому центрі « АККО Інтернешнл» (пр-т Перемоги, 40-Б) відбудеться III Міжнародна спеціалізована виставка хутра та виробів з хутра FUR EXPO UKRAINE.

Офіційним спонсором виставки FUR EXPO UKRAINE є всесвітньо відомий аукціон дикого хутра FUR HARVESTERS Inc.(Канада).

Церемонію відкриття о 12:00 26 вересня відвідає офіційна делегація Міжнародної федерації торгівлі хутром ( FTF ), на ряду з главами національних хутряних асоціацій з України, Росії, Казахстану та Туреччини.

На виставці представники швейних фабрик підберуть хутро, а баєри з торгових мереж і магазинів будуть мати можливість відібрати вироби з хутра та шкіри для розширення асортименту перед майбутнім зимовим сезоном.

Дизайнери фабрик і ательє зможуть підібрати необхідну фурнітуру , прикладні матеріали , інструменти для роботи з хутром і шкірою.

Представники зверогосподарств зможуть ознайомитися з обладнанням для розведення та утримання хутрових звірків на фермах.

У рамках виставки пройде дводенна ділова програма від Північноамериканського хутрового аукціону NAFA : дизайнери з Італії і Канади поділяться секретами роботи з хутром з представниками української хутряної індустрії .

Запрошуємо на міжнародну виставку хутра FUR EXPO UKRAINE фахівців легкої промисловості , торгових організацій та всіх шанувальників м'якої розкоші!

Детальна інформація на сайтіhttp://www.fur-expo.com/

Контактні телефони : ( 067 ) 784-58-80 , ( 093 ) 525-36-36 .