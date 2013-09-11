Азаров пояснив, якою ціною Україні обходяться невиконані обіцянки Росії

За його словами українські підприємства поступаються конкурентам саме через надмірну вартість російських енергоносіїв. "Конкурентоспроможність вітчизняних товарів є заручницею несправедливого газового контракту з Росією… Вартість енергоносіїв "з’їдає" кошти, які можна було б витратити на модернізацію і розвиток", - заявив Азаров.

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Він також повідомив, що Росія обіцяла переглянути несправедливі ціни на енергоносії, проте свого слова не дотримала, повідомляє Українська правда.

"Свого часу російські партнери обіцяли нам перегляд несправедливої ціни на газ. На жаль, досі це залишається лише обіцянками. Україні газ продовжує коштувати набагато дорожче, ніж іншим країнам Європи.

Водночас діє надмірне вивізне мито на російську нафту", - заявив прем'єр.

За словами Азарова, в України немає іншого способу виходу із ситуації, ніж зменшувати енерговитрати і знаходити альтернативу російським газу і нафті.

10 вересня голова фракції ПР у Верховній Раді Олександр Єфремов теж заявляв, що Росія обіцяла знизити ціну на газ, коли його партія прийде до влади.

Проте цього не відбулося, і Єфремов озвучив амбітний план скорочення споживання російського газу. За його словами, Україна планує купувати у Росії лише до 10 мільярдів кубометрів газу на рік, замість прописних у контракті 2009 року 52 мільярдів.