Кожара: Угода з ЄС не зашкодить відносинам Києва та Москви

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара, пише Gazeta.ua.

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"Ми сьогодні ведемо переговори як з Митним союзом для єдиної економічної організації, так і з країнами - членами МС. Вивчаємо ті статутні угоди, до яких ми на сьогоднішній день можемо приєднатися. Угода про асоціацію жодним чином не спрямоване проти розвитку співробітництва України з МС і РФ", ​​- заявив Кожара.

За його словами, Верховна Рада розуміє, що це питання "штучне", "адже у світі існує десятки зон вільної торгівлі, які одна одній не суперечать".

"На сьогоднішній день ми не бачимо причин для того, щоб два торгові напрямки України (на Сході і на Заході) суперечили один одному", - сказав він.

Крім того, Кожара нагадав, що Україна веде також переговори про зону вільної торгівлі з Ізраїлем і Туреччиною.

Нагадаємо, сьогодні , 18 вересня, український уряд погодив текст угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проект угоди, що включає всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС, складається з семи розділів і 486 статей, ряд з яких присвячений діяльності медіа, захисту персональних даних, захисту інтелектуальної власності тощо. Міжвідомче узгодження проекту Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом було завершено в серпні. Після схвалення урядом пропозицію про підписання документа буде передано Президенту України.