Фаріон назвала Зубчевського "істотою" і сказала, що не заплатить

Про це депутат сказала УНІАН, коментуючи сьогоднішнє рішення Шевченківського районного суду Львова, який частково задовольнив позов Зубчевського до неї.

Відповідаючи на запитання щодо її подальших дій, Фаріон наголосила: “Я робитиму все те, що я робила, але ще з більшим натхненням”.

Водночас вона додала, що юристи вже готують документи для оскарження рішення суду. При цьому депутат зазначила, що сьогоднішнє рішення суду “зайвий раз засвідчує, що судової гілки у нас немає”.

На тему: Образа "носія російської мови" обійшлася Фаріон у 20 тисяч гривень

На думку Фаріон, нинішня ситуація є свідченням того, що “ті моделі поведінки, які застосовували українські політики 22 роки, абсолютно неспроможні будувати вільну і незалежну державу, бо істоти, які знищували українців фізично і морально, можуть у третьому тисячолітті через кишенькові суди вигравати суди”.

Фаріон зазначила, що не заплатить 20 тис. грн матеріальної шкоди Зубчевському. “Нізащо не заплачу. Ви що смієтеся?”, - сказала вона.

“Будемо оскаржувати рішення суду і далі будемо працювати за схемою, яку я озвучувати не буду, а ви її просто побачите. Я не люблю багато говорити, я просто дію”, - додала вона.

Фаріон зазначила, що важливо те, що Зубчевський на засіданні Комітету ВР із питань науки та освіти “заговорив українською мовою”.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Шевченківський райсуд Львова, частково задовольнив позов депутата Зубчевського (КПУ) до депутата Фаріон («Свобода»).

За повідомленням прес-служби КПУ, «суд визнав образливими слова Ірини Фаріон, що публічно прозвучали на адресу Олександра Зубчевського. Крім того, суд частково задовольнив моральну шкоду: Ірина Фаріон повинна виплатити Олександру Зубчевському двадцять тисяч гривень моральної шкоди й дві тисячі гривень судових витрат».

За словами Зубчевського, всі ці кошти буде перераховано ним на підтримку шкіл із російською мовою навчання.

Зубчевський ще в березні подав до суду на Фаріон, вимагаючи стягнути з неї 100 тис. грн моральної шкоди за образи на його адресу.

Фаріон у свою чергу заявляла про намір подати до суду на Зубчевського, який відмовився говорити українською мовою під час засідання Комітету з питань науки і освіти.