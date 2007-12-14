КС дозволив ВР звільняти прем`єра і міністрів оборони та закордонних справ без подання Президента

Верховна Рада України може звільняти з посад прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ і без подання Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, рішення КС у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України (справа про порядок припинення повноважень членів Кабінету міністрів України) було оприлюднене сьогодні.

Депутати обгрунтовували необхідність в офіційному тлумаченні тим, що вказаними нормами не визначено чіткого порядку і процедури звільнення з посад членів Кабміну та наслідків такого звільнення, тому при застосуванні цих положень виникають суперечності щодо їхнього правильного розуміння представниками різних політичних сил, які входять до складу Кабінету міністрів.

На думку авторів подання, у положеннях пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України немає відповідей на такі питання:

– чи є необхідним подання Президента України до Верховної Ради України при звільненні з посад прем’єр-міністра України, міністра оборони України та міністра закордонних справ України;

– чи є необхідним подання прем’єр-міністра при звільненні з посад інших членів Кабінету міністрів України;

– чи призводить звільнення з посади прем’єр-міністра до відставки всього складу уряду;

– що розуміється під терміном „звільнення зазначених осіб з посад“;

– якою є процедура звільнення з посад членів Кабміну.

Конституційний Суд, дослідивши матеріали справи, вирішив, що в аспекті конституційного подання під положенням „звільнення зазначених осіб з посад“ у пункті 12 частини першої статті 85 Конституції України в контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України треба розуміти звільнення з посад як членів Кабінету міністрів, включаючи прем’єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, так і голови Антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голови Фонду державного майна України.

Верховна Рада може реалізувати своє повноваження щодо звільнення з посад прем’єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України і без подання Президента України.

Свою думку судді обґрунтовують тим, що в Конституції України серед повноважень Президента України не передбачено внесення ним подання до Верховної Ради про звільнення з посади чи відставку членів Кабінету міністрів України. КС нагадує, що у своїх попередніх рішеннях, зокрема від 7 квітня 2004 року № 9-рп/2004 (справа про Координаційний комітет), Конституційний Суд України наголошував, що повноваження Верховної Ради України, як і повноваження Президента України, визначаються Конституцією України.

Разом з тим, конституційне провадження у справі про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України щодо порушених у конституційному поданні питань:

– чи є необхідним подання прем’єр-міністра України при звільненні з посад інших членів Кабміну;

– чи призводить звільнення з посади прем’єр-міністра України до відставки всього складу Кабінету міністрів;

– якою є процедура звільнення з посад членів уряду,

на підставі пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ припинено через їхню непідвідомчість Конституційному Суду.

Зокрема, суд наголошує, що в ухваленому Законі „Про Кабінет міністрів України“ врегульовано порушені вищезазначені питання.

Суддя-доповідач у справі - В’ячеслав ДЖУНЬ.