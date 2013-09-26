Команда Кличка показала відео підготовки до поєдинку з Повєткіним (відео)

Команда українського чемпіона, після серії фотозвітів, представила і найочікуваніше - відеоролик з тренувального табору Володимира Кличка, пише ТСН.

На відео можна побачити кадри спарингів, занять у залі та заплив у басейні. Вже наступного тижня весь боксерський світ пильно стежитиме за показовими тренуваннями Кличка та Повєткіна. Потім дізнається, хто з переможе на церемонії зважування. А головна подія - бій - відбудеться у суботу, 5 жовтня, в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володими Кличко - Олександр Повєткін завдяки прес-туру до Москви, який організує ТМ "Хортиця".