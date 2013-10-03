Міністр Клименко відвідає з робочим візитом Західну Україну

4 жовтня 2013 року у рамках робочого візиту на Закарпаття Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко відвідає пункт пропуску на українсько-угорському кордоні «Чоп-Захонь», де ознайомиться з роботою технічних засобів митного та прикордонного контролю.

По закінченню о 12.30 Олександр Клименко проведе робочу зустріч з інвесторами західного регіону на території комплексу «Золота гора» (Ужгородський район, село Барвінок). У зустрічі візьмуть участь власники та виконавчі директори 130-ти найбільших підприємств-інвесторів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

У рамках заходу заплановано вихід до преси Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про участь представників засобів масової інформації просимо повідомити за електронною адресою: pressa07@ukr.net, або за номером телефону (0312) 61-38-65 до 18.00 3 жовтня 2013 року.