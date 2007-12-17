Один вихід Рудьковського на телебачення - і все коту під хвіст?

У Миколаєві відбувся обласний пленум СПУ, в якому взяв участь в.о. міністра освіти і науки України Станіслав Николаєнко. Про це повідомляє "Обком" з посиланням на "Новости N".

Виступаючи перед делегатами пленуму, в.о. міністра відзначив, що в програші на минулих позачергових парламентських виборах винні всі - від низів партії до її верхів.

«У тому, що СПУ програла ці вибори, винні всі ми. Винен і центр партії і ті, хто знаходиться на місцях. Ми просто розледачіли. Керівництво, яке потрапило, скажімо, в крісла. Скільки б ми не проводили акцій, якщо ми навіть зараз перекриємо всю Україну, і зробимо акцію на підтримку дітей війни, проти гральних автоматів, десь проведемо антиНАТО, за якістю продукції і це могло б принести нам багато плюсів, але вчорашній вихід Миколи Рудьковського на телебачення - і все це коту під хвіст. Коли прийшов і розповідав, що він правильно возив когось там за кордон», - підкреслив Ніколаєнко.

Пан Ніколаєнко мав на увазі виступ міністра транспорту Н. Рудьковського в програмі «Свобода» на телеканалі «Інтер», в якій міністр пояснював, як він до Парижа літав і з ким.