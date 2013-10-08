Акімова: медична реформа перейшла на етап ефективної роботи

Про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова, повідомляє прес-служба Президента України.

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Під час брифінгу у Дніпропетровську вона зазначила, що в Україні дедалі більше прихильників змін у медичній сфері. За словами Акімової, на відміну від часів початку реформи люди вже більше розуміють її суть і приймають зміни, які відбуваються.

«Питання змін у галузі охорони здоров’я, яке підняв Президент України Віктор Федорович Янукович, непросте, адже воно стосується кожного. Проте ми не побоялися й розпочали ці зміни. Наразі вже пройшов етап активної критики та розпочався етап ефективної роботи. У цьому напрямку Дніпропетровська область є одним із піонерів, і вона по праву може цим пишатися», - сказала Акімова.

*** На Дніпропетровщині працює 713 сімейних лікарів, а для підвищення їхньої кваліфікації цього року відкрито 26 територіальних навчальних тренінгових центрів. Навчання в них уже пройшли 62% сімейних лікарів та 65% медсестер загальної практики.

Для заохочення їхньої роботи в усіх містах та районах області реалізуються програми «місцевих стимулів» - з 2010 року житло отримали 239 медиків.