”Наша Україна” проголосувала за Порошенка і хоче вибачень від Тимошенко

Політрада політичної партії “Народний Союз Наша Україна” майже одноголосно підтримала кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв’ю журналістам керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, в ході засідання член політради Арсен АВАКОВ запропонував кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА, але він відмовився, зауваживши, що всі повинні підтримати єдиного кандидата і висловився на підтримку П.ПОРОШЕНКА.

На підтримку П.ПОРОШЕНКА також висловилися члени політради Микола КАТЕРИНЧУК і Іван ВАСЮНИК.

За П.ПОРОШЕНКА проголосувало 113 із 114 присутніх членів політради НСНУ, один – утримався (всього політрада налічує 178 осіб).

Крім того, в ході засідання політради, за словами Т.МОКРІДІ, Ю.ЄХАНУРОВ висловив думку, що було б доцільно почути вибачення від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, «за удари, які вона нанесла під час виборчої кампанії» «Нашій Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президія "Народного Союзу Наша Україна" вирішила запропонувати раді партії висунути кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови ВР.

За словами керівника інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Т.МОКРІДІ, інший претендент на посаду спікера Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зняв свою кандидатуру, після чого так само вчинив Ю.ЄХАНУРОВ.