Захист Тимошенко подав другу заяву про перегляд вироку у "газовій" справі

Захист екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко сьогодні повторно подав до Верховного Суду України заяву про перегляд «некоректного, незаконного вироку у «газовій» справі». Про це повідомив журналістам захисник екс-прем’єра Сергій Власенко.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що заяву про перегляд справи подано, грунтуючись на рішеннях Комітету міністрів Ради Європи.

Власенко також нагадав, що у своєму рішенні від 30 квітня Європейський суд з прав людини чітко встановив, що суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв діяв всупереч законам.

«Він приймав рішення свавільно і це за будь-яких обставин означає, що вирок у «газовій» справі винесений в результаті суддівського свавілля, і відтак - повинен бути скасований», - сказав захисник Тимошенко.

Він також наголосив на тому, що, на переконання захисту екс-прем'єра, у Вищого спеціалізованого суду України немає іншої правової можливості, окрім того, як передати цю справу на розгляд Верховного Суду, а у останнього немає іншої правової можливості, окрім того, як скасувати цей вирок.

“Тому ми даруємо Віктору Януковичу ще одну можливість розв'язати штучно створену ним ситуацію у справі Юлії Тимошенко. Йому достатньо дати команду підконтрольному йому Вищому спеціалізованому суду виконати закон, а саме - передати сьогоднішню заяву Юлії Тимошенко до Верховного Суду України”, - наголосив Власенко.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно виконати його та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко.

1 серпня захист Тимошенко подав до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд заяву з вимогою переглянути «політично вмотивований» вирок у «газовій справі». Адвокати наполягають, що Вищий спецсуд, згідно з чинним законодавством, мав протягом 15 днів передати заяву Тимошенко до ВСУ.

Однак, у вересні Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення про відмову в допуску до провадження кримінальної справи щодо екс-прем’єр-міністра Тимошенко до Верховного Суду України. Зокрема, Колегія суддів встановила, що перегляд справи щодо Тимошенко Європейським судом з прав людини здійснювався тільки в межах перевірки законності обрання їй запобіжного заходу (арешту) під час судового розгляду справи, а не законності вироку суду в цілому. Питання справедливості її кримінального переслідування не були предметом розгляду ЄСПЛ. Встановлено, що при обранні Тимошенко запобіжного заходу суд першої інстанції керувався нормами кримінально-процесуального законодавства України, чинними на момент винесення рішення.

Крім того, судом було встановлено, що наданий суду заявницею Тимошенко переклад на російську мову рішення ЄСПЛ від 30 квітня 2013 року в справі «Тимошенко проти України» не відповідав автентичному перекладу.