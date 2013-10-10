Двері ЄС і НАТО відкриті для України - Расмуссен

«Україні відкриті двері для поглиблення відносин з Європейським Союзом, так само як і з НАТО», - сказав він сьогодні журналістам у Брюсселі.

За словами Расмуссена, він не ставить під сумнів "євроатлантичне" майбутнє України, передає РІА «Новости».

Україна розраховує в листопаді на вільнюському саміті "Східного партнерства" підписати Угоду про асоціацію з ЄС, частиною якого є створення ЗВТ.

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У липні 2010 року Верховна Рада України прийняла закон, що визначає "позаблоковий статус" країни.

У лютому цього року, після закінчення в Брюсселі чергового засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, Расмуссен підтвердив, що прийняте НАТО на саміті в Бухаресті в 2008 році рішення про те, що Грузія і Україна мають право на членство в Альянсі, залишається в силі. При цьому генсек НАТО зазначив, що Україна має сама визначити напрям співпраці з НАТО у найближчі роки.