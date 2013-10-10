Азаров запросив Меркель в Україну

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гідо Вестервелле, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У ході зустрічі Азаров та Вестервелле обговорили питання двосторонніх відносин та підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

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Вестервелле наголосив, що Німеччина підтримує Україну в її євроінтеграційних прагненнях. «Я хочу запевнити Вас, що Німеччина підтримує Україну на її шляху до Європи. Ми вважаємо це питанням не тільки неабиякої ваги для наших двосторонніх відносин. Ми вважаємо це питанням історичної ваги для Європи», - наголосив він.

У свою чергу Азаров підкреслив, що Україна високо цінує співпрацю з Німеччиною. «Ми дуже цінуємо взаємовідносини з Вашою країною. Ми прекрасно розуміємо роль Німеччини у Європейському Союзі», - сказав прем’єр-міністр України.