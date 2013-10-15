Тимошенко необхідно терміново зробити складну операцію — Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином голова політради “Батьківщини” Арсеній Яценюк на брифінгу перед харківською лікарнею після зустрічі з Тимошенко прокоментував заяву представників ДПтСУ про те, що екс-прем'єр нібито здорова.

“Юлія Володимирівна потребує негайної, дуже складної операції”, - підкреслив Яценюк, посилаючись на висноски лікарів Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте”.

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Він також висловив переконання, що “цей режим хотів би, щоб вона не могла ні читати, ні писати, що цей режим зробив би все для того, щоб фізично знищити Юлію Тимошенко”.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Донька екс-прем’єра наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідизації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.