На виборах до Ради в жовтні лідирували б ПР, Батьківщина і УДАР - дослідження

Про це свідчать передані УНІАН результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Так, 23% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 22% – за «Батьківщину», 18% – за «УДАР», 9% – за Комуністичну партію, 7% – за «Свободу». Ще близько 6% виборців підтримали б інші партії, не визначились з вибором – 14%.

Для коректного порівняння показників партій з результатами виборів було проведено перерозподіл «невизначених». Результат засвідчив, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку жовтня 2013 року, то за Партію регіонів проголосували б 27% виборців, за «Батьківщину» – 26%, за «УДАР» – 21%, за КПУ – 10%, за «Свободу» – 9%. Інші партії – близько 7%.

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«Отже, порівняно з результатами парламентських виборів сукупна підтримка опозиційних партій («Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи») збільшилась з 50 до 56%, водночас сукупна підтримка партій, які формують більшість у парламенті (Партії регіонів та КПУ), зменшилась з 43 до 37%», - зазначається в дослідженні.

У лютому 2013 року сукупна підтримка опозиційних партій становила 56%, а партій більшості – 38%. «Таким чином, рівень сукупної підтримки майже не змінився, проте зміни відбулися всередині опозиції, зокрема, зменшилась підтримка «Свободи», натомість дещо зросла підтримка «Батьківщини». Також дещо зменшилась підтримка Партії регіонів», - йдеться в дослідженні.

Партія регіонів залишається одноосібним лідером симпатій на Донбасі, Півдні та Сході країни. У свою чергу «Батьківщина» лідирує на Заході, в Центрі та на Півночі. «УДАР» обігнав «Батьківщину» на Сході та «Свободу» – на Заході. «Свобода» й надалі має найвищу підтримку на Заході. КПУ підтримує майже кожен шостий виборець на Донбасі, Півдні та Сході країни. Найбільше «невизначених» – на Донбасі (25%).

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку жовтня 2013 року, то участь у них взяли б близько 70% виборців.

Опитування проводилося 26 вересня – 6 жовтня 2013 р. Всього опитано 2000 респондентів, помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%.