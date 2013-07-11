Луценко розповів, як Ющенко запропонував рятувати Україну

Про це розповів сам Юрій Луценко з посиланням на оного зі знайомих політиків.

«Багато хто ніс колоду мого звільнення і, як виявилося, Ющенко також. Про це він повідомив у телефонній розмові з одним знайомим політиком. Казав, що активно цим займався, а тепер необхідно терміново організувати зустріч з Луценком для порятунку України»,-розповів Луценко в інтерв'ю Фокусу.

Луценко каже, що спроба організувати таку зустріч була зроблена Ющенком після виходу екс-міністра з в'язниці, коли він лежав у лікарні на чергової операції.

У відповідь на пропозицію Віктора Ющенка екс-міністр порадив колишньому президенту в клініку не приходити, бо «у цій лікарні немає реанімації».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

8 квітня Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон заявив, що вітає звільнення Ю.Луценка та закликав українську владу знайти швидке рішення справи Ю. Тимошенко.