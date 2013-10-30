В Україні стартувала підписна кампанія на підтримку Єврореферендуму

Презентували кампанію ініціатор Єврореферендуму Сергій Бондарчук, співачка Марія Бурмака, політичний експерт Костянтин Матвієнко та представники регіональних об’єднань кампанії. Зокрема, з Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, Тернополя, Сум, Луганська, Чернігова та Одеси.

За словами Бондарчука мета референдуму – дати зрозуміти всьому світові, що українці свідомо обирають шлях на зближення з ЄС, повідомляє euronastup.org.

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«Єврорефендум за новим, зміненим законом, раз і назавжди дасть відповідь на ключове питання - де хочуть бути українці, у Європі чи гнити у совку, а також закриє рот усім проросійським силам, які наголошують, на штучній підтримці євроінтеграції з боку населення», - сказав Бондарчук.

Він також оголосив про початок збору підписів на підтримку Єврореферендуму.

«Сьогодні ми розпочинаємо кампанію по збору підписів на підтримку проведення Єврореферендуму, яка відбуватиметься по всій Україні, перший етап триватиме до 22 листопада», - оголосив Бондарчук.