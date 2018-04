Що пишуть іноземні ЗМІ про призначення Тимошенко

The Financial Times: "Не слід чекати від Тимошенко дуже багато"

В Україні – новий "оранжевий альянс", повідомляє британська The Financial Times. Опісля майже трьох місяців після парламентських виборів на Україні місцеві політики, що весь час перебувають у стані сварки, у вівторок нарешті затвердили новий кабінет міністрів на чолі з Юлією Тимошенко.

Факт цього голосування слід вітати всією душею, йдеться в редакційній статті, оскільки Києву слід продовжувати термінові реформи. В Україні вперше з`явився уряд парламентської більшості, яка підтримує прозахідну платформу президента Віктора Ющенка. Проте розсудливо не чекати від крихкої нової адміністрації дуже багато, застерігає видання. Тимошенко доведеться прикласти зусилля, щоб утримати владу. Тимошенко змагатиметься з Ющенком на президентських виборах – і він це знає.

На щастя, розрив між політичними курсами Ющенка і Тимошенко з 2005 року звузився. Нинішній прем`єр наблизилася до президентської, орієнтованої на захід платформи, зокрема з питань інтеграції в Євросоюз і НАТО. Тимошенко стримала свої нападки на бізнес, але як і раніше, твердо має намір боротися з корупцією. Про Росію Тимошенко вже не висловлюється у ворожому тоні, але, як і Ющенко, резонно побоюється Кремля.

The Guardian: "Боротьба добігає кінця" The Guardian нагадує, що три роки тому Ющенко і Тимошенко очолили масову "помаранчеву революцію", проте розійшлися в 2005 році. Президент звільнив її з поста прем`єра опісля сімох місяців після призначення – Тимошенко проявила себе на посаді неоднозначно. Учора представники партії Ющенка заявили The Guardian, що Тимошенко як лідер стала "зрілішою", і вони вважають, що нова коаліція буде стабільною, не зважаючи на незначну більшість.

Видання цитує і екс-прем`єра Віктора Януковича, який прогнозує, що нова "помаранчева" коаліція довго не протримається. "Народ України викине популістів, як викидають навесні після зими непотрібне сміття", – заявив він.

На думку аналітиків, боротьба між конкуруючими політичними силами на Україні, яка продовжується вже тривалий час, добігає кінця. Фахівці вважають, що новий уряд залишиться при владі до президентських виборів.

La Stampa : Золота коса, біле плаття, рожева помада Італійська La Stampa описує картину голосування за Тимошенко. Золота коса навколо голови, біле плаття, колір чистоти, який вона вибрала для своєї останньої політичної битви, солодка усмішка на губах, покритих рожевою помадою, і нестримна радість в очах, як у дівчини на першому балу: Юлія Тимошенко не приховувала свого тріумфування у зв`язку з поверненням в крісло прем`єр-міністра України. Вона була вибрана з перевагою у один голос, подолавши опір, через який її призначення було відкладене. 47-річна пасіонарія Києва зуміла-таки знов завоювати пост, який із самого початку став умовою, поставленою президентові Віктору Ющенку для вступу до коаліції, яка витіснила з уряду проросійськи настроєного Віктора Януковича.

Юлія, як здається, не має наміру відмовлятися від бойового настрою, пише кореспондент: вона вже пригрозила опозиції, що "рано чи пізно ваша банда відповість за все, що зробила", і атакувала Москву з питання про постачання російського газу. Кремль відповів відчужено, заявивши, що "готовий співпрацювати" з новим урядом Києва.

Die Tageszeitung: "Для оптимізму поки немає підстав" Німецька Die Tageszeitung публікує коментар під заголовком "Нова варіація на "помаранчеву" тему". Обрання Юлії Тимошенко прем`єр-міністром в Україні запобігло черговій урядовій кризі, пише Барбара Ертель. Після багатомісячної політичної бездіяльності і майже непристойної боротьби за владу між президентом і правлячою більшістю це перша хороша новина. Проте для оптимізму поки немає підстав: відповіді на запитання, наскільки стабільною виявиться нова коаліція, утворена Блоком Юлії Тимошенко і партією "Наша Україна" діючого глави держави Ющенка, як не було, так і немає.

Давно вже не таємниця, що кандидатура Тимошенко для Ющенка була якою завгодно, але тільки не бажаною. Врешті-решт, про їх розрив, яким в 2005 році закінчилося перебування Тимошенко на посту прем`єр-міністра всього через декілька місяців після призначення, пам`ятають багато українців. Проте, не підтримай Ющенка її кандидатуру, це означало б для нього політичну кончину. Тим часом звідси зовсім не витікає, що він, як вже бувало, не змінить свою точку зору. Але і Тимошенко з її схильністю до подвигів камікадзе може приректи коаліцію на дострокову загибель. Так, вона вже заявила, що збирається зайнятися переглядом цін на російський газ і відмінити цілий ряд приватизаційних операцій. Таким чином, нові конфлікти запрограмовані, підсумовує оглядач.

Инопресса